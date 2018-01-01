Хацкевич: Не всегда счет на табло отображает игру

Александр Хацкевич прокомментировал игру против Шахтера.

Наставник Динамо Александр Хацкевич прокомментировал поражение от Шахтера (1:2) в Харькове в рамках 14 тура УПЛ.

"Не всегда счет на табло отражает игру, и то, что происходило на поле. Нас упрекали, что мы ставим автобус, но сегодня Шахтер во втором тайме больше защищался, строил игру от обороны на контратаках.

Свои моменты надо реализовывать. Это главный итог матча. У нас было два стопроцентных момента. У Вербича, когда его подвела техника, и когда Сидклей отдавал на того же Вербича в первом тайме. Результат, конечно, трудно принять, но за эту игру наши ребята заслуживают только самых лучших слов!", - отметил Хацкевич.