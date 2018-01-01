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Фонсека: Очень сладко выигрывать на последних минутах

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Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Динамо.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Фк Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после победы над Динамо в 14-м туре УПЛ подвел итоги поединку

“Сегодня была хорошая игра, хороший футбол, который не похож на все остальные матчи. Сегодня был открытый футбол. Возможно, обе комады нуждались в победе. Игра была сбалансирована, мы были более продуктивными. Смогли взять три очка которые важны для нас. Очень сладко выигрывать на последних минутах, когда у команды соперника нет времени отыграться.

Мы знали, что нужно хорошо обороняться и быть внимательными. Динамо нужна была победа, это и открыло зоны для нас. 

Замена Ракицкого? Это связано с тактическими соображениями. Также у него была желтая карточка. Динамо удавалось выходить несколько раз опасно в атаку. Мы решили больше не рисковать. 

Тайсон? Для нас он очень важен. Замечается, что он не в лучшей форме. То, что он делает на поле это приносит разницу в игру. Его нам не хватало.

Динамо и Шахтер – две сбалансированные команды. Динамо – отличная команда, мы увидели это сегодня. В некоторых моментах они вели игру. Мы признаем это, они очень опасны на контратаках. Это очень хорошая команда“, – сказал Фонсека в эфире телеканала Футбол 1.

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Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины
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