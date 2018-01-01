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Шахтер - Динамо 2:1 видео голов и обзор матча

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Шахтер обыграл Динамо в матче чемпионата Украины. Смотрите видео голов матча Шахтер - Динамо.

Точный удар Виктора Коваленко в компенсированное к матчу время сделал донецкий Шахтер победителем очередного принципиального матча против киевского Динамо.

Шахтер — Динамо  2:1
Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+6 — Шапаренко, 44.

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили — Майкон, Степаненко — Болбат, Патрик (Коваленко, 78), Дентиньо (Тайсон, 46) — Мораес.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Пиварич, Миколенко — Буяльский (Гармаш, 84), Шепелев (Че Че, 79) — Цыганков, Шапаренко (Морозюк, 90+4), Сидклей — Вербич.

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Мораес, Коваленко, Кривцов — Миколенко, Кендзера, Гармаш, Вербич

На 90+3-й минуте был удален Томаш Кендзера (Динамо) (повторное предупреждение).

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Теги: Динамо Киев, Шахтер, чемпионат Украины, видео голов
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