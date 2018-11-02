Шахтер победил Динамо в Харькове

В Харькове завершился центральный матч 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

Шахтер на этот раз оказался сильнее Динамо ФК Динамо Киев

Шахтер и Динамо встретились в поединке 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Поединок начался спокойно, команды не спешили бежать вперед. Ближе к середине тайма Динамо завладело инициативой. Отсутствие лидеров "горняков" Марлоса и Тайсона позволяло киевлянам действовать более уверенно и дальше от своих ворот.

На 22-й минуте "бело-синие" упустили отличнейшую возможность открыть счет – Пиварич нашел пасом Сидклея, которому удалось избежать офсайда, и бразилец вместе с Вербичем выбежали на свидание с Пятовым, но реализовать стопроцентную возможность игроки Динамо не сумели.

Однако позже подопечные Хацкевича таки смогли забить, и сделали это в раздевалку – Шапаренко оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил низом по центру ворот.

Сразу после перерыва на поле появился Тайсон. С помощью бразильца Шахтер отлично прибавил во второй половине матча. Он же, фактически, и создал гол для "оранжево-черных" – полузащитник ворвался в штрафную площадь оппонента, обыграл вратаря и уже в пустые воротам позволил Мораесу забить свой очередной мяч в нынешнем чемпионате.

Стоит вспомнить и об еще одном выходе один на один у Вербича. После отличной передачи от Миколенко словенец не сумел должным образом обработать снаряд и потерял его еще до удара.

Казалось, что коллективы так и завершат встречу вничью, но иного мнения оказался Коваленко. На последней минуте игры полузащитник Шахтера шикарным ударом подарил своей команде три очка.

Таким образом, Фонсека впервые обыграл Хацкевича во внутреннем первенстве, а его клуб увеличил отрыв до 8 очков в турнирной таблице.

Шахтер – Динамо 2:1

Голы: Мораес, 54, Коваленко, 90+6 – Шапаренко, 44.

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили – Майкон, Степаненко – Болбат, Патрик (Коваленко, 78), Дентиньо (Тайсон, 46) – Мораес

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Пиварич, Миколенко – Буяльский (Гармаш, 84), Шепелев (Че Че, 79) – Цыганков, Шапаренко (Морозюк, 90+4), Сидклей – Вербич

Предупреждения: Степаненко, Ракицкий, Мораес, Коваленко, Кривцов – Миколенко, Кендзера, Гармаш, Вербич

На 90+3-й минуте был удален Томаш Кендзера (Динамо) (повторное предупреждение)