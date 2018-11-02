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Бойко - единственный из динамовцев, кто не пожал руку Мораесу

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Большинство динамовцев пожали руку экс-игроку киевлян.
Денис Бойко
Денис Бойко

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко не пожал руку нападающему Шахтера Жуниору Мораесу во время традиционного обмена рукопожатиями перед началом матча.

При этом все остальные игроки Динамо пожали руку бразильцу.

Стоит напомнить, что в матче Суперкубка Украины этого сезона все игроки Динамо, вышедшие в стартовом составе, проигнорировали Мораеса на предматчевом обмене рукопожатиями.

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Теги: Денис Бойко, Динамо Киев, Шахтер
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