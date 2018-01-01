Мариуполь минимально обыграл Арсенал-Киев

Подопечные Александра Бабича во второй раз в текущем сезоне оказались сильнее "канониров".

В первом матче игрового дня в УПЛ Мариуполь принимал главного аутсайдера чемпионата Арсенал-Киев.

Судьбу поединка решил один точный удар мариупольцев на 81-й минуте. Вакула получил пас от Пихаленка, убрал Лолу на замахе и ударом с острого угла переиграл Ситало.

Мариупольцы укрепились в первой шестерке, а киевляне продолжают замыкать турнирную таблицу.

В 15-м туре Мариуполь отправится в гости к киевскому Динамо, а Арсенал-Киев примет Александрию.

Мариуполь — Арсенал-Киев 1:0

Гол: Вакула, 81

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Чоботенко, Яворский, Демири (Кирюханцев, 90) — Федорчук (Игнатенко, 61), Пихаленок — Чурко (Зубков, 61), Мишнев, Вакула — Борячук

Арсенал-Киев: Ситало — Насонов, Сагуткин, Акакпо, Дубинчак — Домбровский, Вакулко — Лола, Фещук, Ермаченко (Семенюк, 46) — Акулинин

Предупреждения: Федорчук — Дубинчак, Лола, Ермаченко