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Шахтер - Динамо Киев: Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч УПЛ

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В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся Шахтер и Динамо.
Виталий Романов обслужит матч Шахтер - Динамо
Виталий Романов обслужит матч Шахтер - Динамо
ФК Динамо Киев

В субботу, 3 ноября, донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины. Встреча состоится в Харькове на ОСК Металлист.

Главным арбитром центрального матча УПЛ назначен Виталий Романов из Днепра. Об этом сообщает официальный сайт Комитета арбитров ФФУ.

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В текущем сезоне 38-летний судья отработал на 4-х матчах чемпионата Украины, в которых показал 18 желтых карточек (в среднем - 4,5 за игру), удалил одного футболиста и ни разу не назначил пенальти. 

Отметим, что Романов в этом сезоне работал на матчах с участием Шахтера (2-й тур против Арсенал-Киев) и Динамо (5-й тур против Александрии).

Ассистентами арбитра назначены Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков), четвертый арбитр - Анатолий Абдула (Харьков). Наблюдать за судейством будет Владимир Петров (Харьков).

Напомним, на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Шахтер - Динамо Киев, которая начнется в 17:00.

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Теги: Шахтер Донецк, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, арбитр, бригада арбитров, футбол
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