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Марлос в восторге от борща, Степаненко любит пасту: Шахтер показал, чем питаются игроки

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Шеф-повар Шахтера Любомир Тошич рассказал, чем питаются футболисты донецкого клуба.
Шахтер показал, чем питаются игроки команды
Шахтер показал, чем питаются игроки команды
Фк Шахтер Донецк

Какие блюда любят Марлос и Кайоде? Сколько килограмм овощей, мяса и рыбы съедают игроки донецкого Шахтера?

Об этом и многом другом рассказал шеф-повар "горняков" Любомир Тошич в интервью клубному телеканалу:

Напомни, уже сегодня, 3 ноября, донецкий Шахтер в Харькове примет киевское Динамо в рамках центрального поединка 14-го тура УПЛ. На нашем сайте вы сможете следить за текстовой онлайн трансляцией матча, которая начнется в 17:00.

Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество ожидаем на стороне хозяев поля.

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Теги: футбол, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео, вне игры, Любомир Тошич
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