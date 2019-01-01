Марлос в восторге от борща, Степаненко любит пасту: Шахтер показал, чем питаются игроки
Шеф-повар Шахтера Любомир Тошич рассказал, чем питаются футболисты донецкого клуба.
Какие блюда любят Марлос и Кайоде? Сколько килограмм овощей, мяса и рыбы съедают игроки донецкого Шахтера?
Об этом и многом другом рассказал шеф-повар "горняков" Любомир Тошич в интервью клубному телеканалу:
Напомни, уже сегодня, 3 ноября, донецкий Шахтер в Харькове примет киевское Динамо в рамках центрального поединка 14-го тура УПЛ. На нашем сайте вы сможете следить за текстовой онлайн трансляцией матча, которая начнется в 17:00.
Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество ожидаем на стороне хозяев поля.
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