Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ

Центральным матчем 14-го тура УПЛ будет противостояние между Шахтером и Динамо.

Динамо и Шахтер сыграют в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 17:00.

Предлагаем вам ознакомиться с ситуацией вокруг поединка Шахтер – Динамо.

Накануне

Киевляне в прошлом туре потерпели сенсационное поражение на домашнем поле от ФК Львов (0:1), потеряв отличную возможность возглавить турнирную таблицу после очной встречи с “горняками“. Игра с Шахтером станет для главного тренера “бело-синих“ Александра Хацкевича сродни финалу – победа вернет его команду в чемпионскую гонку, поражение – приблизит к отставке.

Что касается донецкого клуба, то, несмотря на не совсем успешные результаты в Лиге чемпионов, в Украине он не знает проблем. Единственные, кто помешали “оранжево-черным“ набрать максимальное количество очков были Заря и Динамо. С последними у них вообще не ладится в национальном первенстве под руководством Фонсеки. Эту неприятную серию, наверняка, Шахтер захочет сломать.

Очные встречи

Нынешний сезон складывается в пользу Динамо – две победы в двух матчах, одна из которых пришлась на Суперкубок Украины, а вторая – на чемпионат.

Последние десять поединков между Динамо и Шахтером:

03.08.18 (УПЛ) Динамо – Шахтер 1:0

21.07.18 (Суперкубок Украины) Шахтер – Динамо 0:1

19.05.18 (УПЛ) Динамо – Шахтер 2:1

09.05.18 (Кубок Украины) Динамо – Шахтер 0:2

14.04.18 (УПЛ) Шахтер – Динамо 0:1

22.10.17 (УПЛ) Динамо – Шахтер 0:0

22.07.17 (УПЛ) Шахтер – Динамо 0:1

15.07.17 (Суперкубок Украины) Шахтер – Динамо 2:0

26.05.17 (УПЛ) Шахтер – Динамо 2:3

17.05.17 (Кубок Украины) Шахтер – Динамо 1:0

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаем на стороне хозяев поля. Так, компания 1xBet принимает ставки на победу “оранжево-черных“ с коэффициентом 1,75, а на столичный клуб – 4,84. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,66.

Потери

Из-за дисквалификации у динамовцев поединок пропустит Тамаш Кадар. Он был наказан за “плевок в направлении официального лица“, а именно в сторону арбитра в игре с Ворсклой. На просьбу венгра сократить наказание, чтобы команды сыграли “сильнейшими составами“, КДК ФФУ ответил отказом.

Тем временем у “горняков“ дисквалифицирован за грубую игру нападающий Оларенваджу Кайоде. Рискуют пропустить встречу из-за травм лидеры Шахтера – Марлос и Тайсон. В кубковой игре с Олимпиком повреждение получил Фернандо.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Майкон – Болбат, Патрик, Тайсон – Мораес

Динамо: Бойко – Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Морозюк, Цыганков – Вербич

Прогноз нашей редакции – 1:1

Отметим, встреча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо Киев состоится 3 ноября в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

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