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Ярмоленко: Конфликт со Степаненко исчерпан уже давно

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Форвард Вест Хэма рассказал о своей адаптации в новом клубе и конфликте с Тарасом Степаненко.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
instagram.com/westham/

Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал об адаптации в Лондоне и прокомментировал конфликт с партнером по национальной сборной Тарасом Степаненко в 2016 году.

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- В чем разница между адаптацией в Боруссии и Вест Хэмом?

- В раздевалке Вест Хэма есть много юмора, поэтому адаптироваться было быстрее и проще. В команде играют отличные ребята.

- Общаетесь ли Вы в сборной с Тарасом Степаненко? 

- Да, хорошо общаемся. В 2016 я был неправ, поэтому конфликт давно исчерпан.

- Правда ли то, что в Англии приходится много играть на защиту?

- Скорее всего, да.  Английский команды любят атаковать. В этом плане нужно много времени уделять защите.

Ранее Ярмоленко сравнил тренировки в Динамо и Вест Хэме.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Тарас Степаненко, Вест Хэм
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Источник: ФФУ

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