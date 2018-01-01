Ярмоленко: Конфликт со Степаненко исчерпан уже давно
Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал об адаптации в Лондоне и прокомментировал конфликт с партнером по национальной сборной Тарасом Степаненко в 2016 году.
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- В чем разница между адаптацией в Боруссии и Вест Хэмом?
- В раздевалке Вест Хэма есть много юмора, поэтому адаптироваться было быстрее и проще. В команде играют отличные ребята.
- Общаетесь ли Вы в сборной с Тарасом Степаненко?
- Да, хорошо общаемся. В 2016 я был неправ, поэтому конфликт давно исчерпан.
- Правда ли то, что в Англии приходится много играть на защиту?
- Скорее всего, да. Английский команды любят атаковать. В этом плане нужно много времени уделять защите.
Ранее Ярмоленко сравнил тренировки в Динамо и Вест Хэме.
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