Стали известны все пары четвертьфинальных матчей Кубка Украины-2018/19.

В пятницу, 2 ноября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2018/2019.

Путевку в четвертьфинальную стадию турнира завоевали два клуба из Первой лиги (Ингулец из Петрово и Днепр-1), а также шесть команд из Премьер-лиги - Шахтер (Донецк), Динамо (Киев), Ворскла (Полтава), Заря (Луганск), ФК Львов и Карпаты (Львов).

Жеребьевка была слепая, и судьба свела двух главных соперников украинского футбола - киевское Динамо и донецкий Шахтер, которые сразятся в Харькове.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины:

Ингулец - Карпаты

Днепр-1 - Ворскла

Шахтер - Динамо

ФК Львов - Заря

Базовый день проведения матчей этой стадии - 3 апреля 2019 года.

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