Шахтер - Динамо: онлайн видео трансляция матча молодежного первенства

Шахтер сыграет с Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд.

Динамо сыграет с Шахтером Фк Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер и киевское Динамо встретятся в матче 14-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд (U-21).

На данный момент Динамо опережает "горняков" в турнирной таблице на 9 баллов - киевский клуб имеет на счету восьмиматчевую победную серию, а дончане потеряли очки в двух из трех последних играх чемпионата.

Поединок Шахтер - Динамо пройдет на стадионе Княжа-Арена в пятницу, 2 ноября. Следите за видео онлайн трансляцией поединка молодежных команд, которая начнется в 14:00:

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