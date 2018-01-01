Шахтер - Динамо: онлайн видео трансляция матча молодежного первенства
Шахтер сыграет с Динамо в матче 14-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд.
На данный момент Динамо опережает "горняков" в турнирной таблице на 9 баллов - киевский клуб имеет на счету восьмиматчевую победную серию, а дончане потеряли очки в двух из трех последних играх чемпионата.
Поединок Шахтер - Динамо пройдет на стадионе Княжа-Арена в пятницу, 2 ноября. Следите за видео онлайн трансляцией поединка молодежных команд, которая начнется в 14:00:
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