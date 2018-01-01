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Кадар просит сократить дисквалификацию, чтобы сыграть с Шахтером

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Игрок Динамо повторно обратился к ФФУ в надежде на сокращение срока дисквалификации.
Тамаш Кадар
Тамаш Кадар
Getty Images

Игрок киевского Динамо Тамаш Кадар повторно написал письмо в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, где попросил уменьшить срок дисквалификации, чтобы иметь возможность сыграть в матче чемпионата Украины против Шахтера.

"Я буду краток. Я действительно верил, что в знак уважение ко мне со стороны членов ФФУ вы найдете возможность ответить на мое предыдущее письмо. Однако из-за вашего графика вы, видимо, не смогли этого сделать. Тем не менее, я надеюсь, что справедливость возьмет гору во время вашего следующего собрания.

Я попробую напомнить суть моего дела. Я был дисквалифицирован на три игры из-за сомнительной ошибки. Тем не менее, я готов отсидеть дисквалификацию. Однако с одной важной оговоркой - согласно принципам, провозглашенным КДК.

Считаю, что Динамо и Шахтер — сильнейшие клубы Украины, а значит и должны подходить к очному матчу в сильнейших составах. Подобный принцип был задействован по отношению к Исмаили, который получил два матча дисквалификации вместо трех, по статье "агрессивное поведение" — по единственной причине, что у него скоро матч с Динамо. 

Я не понимаю, почему мое наказание должно базироваться на другой почве, а права игроков одного клуба отличаются от прав игроков второго. С уважением и надеждой", - написал венгерский игрок в своем обращении. 

Напомним, в матче внутреннего первенства против Ворсклы Тамаш Кадар плюнул в сторону арбитра, за что получил дисвалификацию на три матча.

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