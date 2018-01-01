Болельщикам Динамо угрожали пистолетом после матча с Минаем
Болельщик Динамо Виталий Шеремета заявил, что после матча киевского клуба против Миная на гостевой трибуне происходили противоправные действия. Шеремета утверждает, что двое неизвестных людей угрожали пистолетом и применили газовый баллончик, а полиция не реагировала на эту ситуацию.
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“Этот человек (говорят, охрана президента ФК Минай, экс-регионала, начальника Чопской полиции) пришел в конце матча на гостевую трибуну, ударил одного из ультрас, потом достал пистолет, его коллега (слева) залил всех газовым баллончиком. Я так понимаю, местные титушки. Полиция их не трогала“, - написал Шеремета на своей странице в Facebook, прикрепив фото.
Напомним, киевское Динамо обыграло Минай со счетом 3:1 благодаря дублю Николая Шарапенко и голу Дениса Гармаша.
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