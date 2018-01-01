Болельщикам Динамо угрожали пистолетом после матча с Минаем

По словам очевидца, со стороны полиции не последовало никакой реакции на действия неизвестных.

Болельщик Динамо Виталий Шеремета заявил, что после матча киевского клуба против Миная на гостевой трибуне происходили противоправные действия. Шеремета утверждает, что двое неизвестных людей угрожали пистолетом и применили газовый баллончик, а полиция не реагировала на эту ситуацию.

Читай также: Динамо на втором месте в Европе по количеству успешных воспитанников

“Этот человек (говорят, охрана президента ФК Минай, экс-регионала, начальника Чопской полиции) пришел в конце матча на гостевую трибуну, ударил одного из ультрас, потом достал пистолет, его коллега (слева) залил всех газовым баллончиком. Я так понимаю, местные титушки. Полиция их не трогала“, - написал Шеремета на своей странице в Facebook, прикрепив фото.

Напомним, киевское Динамо обыграло Минай со счетом 3:1 благодаря дублю Николая Шарапенко и голу Дениса Гармаша.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.