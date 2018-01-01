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Харьков может принять матч за Суперкубок УЕФА

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УЕФА опубликовал список претендентов на проведение финальных матчей еврокубков в 2021 году.
ОСК Металлист в Харькове
ОСК Металлист в Харькове
Getty Images

Харьковский стадион ОСК Металлист попал в список претендентов на проведение Суперкубка УЕФА в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Конкуренцию украинскому городу составляют Белфаст, Минск и Хельсинки.

Окончательные заявки претенденты должны предоставить Союзу европейских футбольных ассоциаций до 15-го февраля 2019 года, а победители будут известны в мае-июне.

Полный список претендентов на проведение еврокубковых турниров в 2021 году можно посмотреть здесь.

Отметим, что в Украине уже проходили крупные футбольные события - в 2012 году наша страна совместно с Польшей принимала чемпионат Европы, а в 2018 году в Киеве прошел финал Лиги чемпионов.

Напомним, в эту субботу, 3-го ноября, в Харькове на стадионе ОСК Металлист пройдет центральный матч 14-го тура УПЛ, в котором встретятся донецкий Шахтер и киевское Динамо. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этого поединка, который начнется в 17:00.

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Теги: футбол, Харьков, Суперкубок УЕФА, ОСК Металлист, Украина
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