Минай – Динамо 1:3 видео голов и обзор матча Кубка Украины
Динамо обыграло Минай и вышло в 1/4 финала Кубка Украины.
Дубль Николая Шапаренко и гол Дениса Гармаша, забиты всего за 8 минут, помогли Динамо одолеть Минай в борьбе за путевку в четвертьфинал Кубка Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча Минай - Динамо:
Минай – Динамо 1:3
Голы: Гегедош, 21 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58
Минай: Мелашенко – Стасюк, Беца, Ощипко, Смокоровский (Нуриев, 62) – Кобин, Гавриленко, Лобода, Микуляк (Федак, 71), Пыняшко (Шпак, 83) – Гегедош
Динамо: Бущан – Морозюк, Бурда, Шабанов, Пиварич – Андриевский (Че Че, 68), Шапаренко – Дуэлунд (Буяльский, 46), Смирный, Буэно (Гармаш, 46) – Супряга
Предупреждения: Гегедош, Гавриленко, Микуляк, Беца, Пыняшко, Лобода – Андриевский
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