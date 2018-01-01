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Минай – Динамо 1:3 видео голов и обзор матча Кубка Украины

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Динамо обыграло Минай и вышло в 1/4 финала Кубка Украины.

Видео голов и обзор матча Динамо Киев - Минай
Видео голов и обзор матча Динамо Киев - Минай
ФК Динамо Киев

Дубль Николая Шапаренко и гол Дениса Гармаша, забиты всего за 8 минут, помогли Динамо одолеть Минай в борьбе за путевку в четвертьфинал Кубка Украины.

Смотрите видео голов и обзор матча Минай - Динамо:

Минай – Динамо 1:3
Голы: Гегедош, 21 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

Минай: Мелашенко – Стасюк, Беца, Ощипко, Смокоровский (Нуриев, 62) – Кобин, Гавриленко, Лобода, Микуляк (Федак, 71), Пыняшко (Шпак, 83) – Гегедош

Динамо: Бущан – Морозюк, Бурда, Шабанов, Пиварич – Андриевский (Че Че, 68), Шапаренко – Дуэлунд (Буяльский, 46), Смирный, Буэно (Гармаш, 46) – Супряга

Предупреждения: Гегедош, Гавриленко, Микуляк, Беца, Пыняшко, Лобода – Андриевский

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Теги: футбол, Динамо Киев, Кубок Украины, видео голов, обзор матча
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