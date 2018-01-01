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Шахтер - Олимпик 3:2 видео голов и обзор матча Кубка Украины

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Шахтер с трудом одолел Олимпик в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпик
Видео голов и обзор матча Шахтер - Олимпик
Фк Шахтер Донецк

Шахтер на своем поле вырвал у Олимпика путевку в 1/4 финала Кубка Украины.

Вашему вниманию обзор матча Шахтер - Олимпик:

Шахтер – Олимпик 3:2
Голы: Мораес, 63, Тотовицкий, 66, Данченко, 83 – Шевченко, 55 (автогол), Гай, 81

Шахтер: Шевченко – Данченко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Алан Патрик (Майкон, 60), Коваленко – Нем, Тотовицкий, Фернандо (Дентиньо, 41) – Мораес (Мудрик, 68)

Олимпик: Крынский – Ксенз (Зубейко, 46), Гришко, Цымбалюк, Немчанинов – Кольцов, Гай – Пасич, Политыло, Билоног (Балашов, 78) – Шиндер (Тейшера, 70)

Предупреждения: Хочолава – Гришко, Кольцов

Удаление: Гришко, 62 (вторая желтая карточка)

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Теги: футбол, Кубок Украины, Шахтер, Олимпик, видео голов, обзор матча
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