Четыре ключевых игрока Шахтера могут пропустить матч с Динамо
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал победу над Олимпиком в рамках 1/16 финала Кубка Украины, а также рассказал о сложностях, с которыми столкнулись “горняки“ накануне важного противостояния с киевским Динамо.
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“Матч с Олимпиком был скучным. Думаю, болельщикам не нравится такой футбол. Мы пытались, хотя было сложно вскрыть зоны команды, которая не играла и не атаковала.
В первом тайме соперник даже не добрался до наших ворот, поставив десятерых у своей штрафной. Вскрыть оборону с таким количеством футболистов было тяжело.
Во втором тайме Олимпик фактически выиграл в лотерею, забив первый мяч, когда противник даже не старался. Одно дело, когда у тебя не получается, но не пробовать… Как тренеру, который любит игру и красивое зрелище, мне сложно это понять. Мне жаль тех, кто приходит смотреть такой футбол. Мы атаковали и победили в матче, который вышел очень скучным. С учетом наших стараний, думаю, это целиком справедливо.
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Я надеюсь, что поединок с Динамо будет совсем иным. Мы провели значительную ротацию, изменили состав. У нас есть дисквалифицированные и очень много травмированных футболистов. Получил травму Степаненко, плюс сегодня Фернандо подвернул ногу. Не верю в то, что за два дня он сможет быть в строю.
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Тайсон хорошо восстанавливается, но все же сложно назвать решением для матча с Динамо. Марлос тоже под вопросом. Его восстановление проходит не так хорошо, как в случае с Тайсоном, и он, скорее всего, не примет участия“, – приводит слова Фонсеки официальный сайт Шахтера.
Напомним, украинское классико из-за дисквалификации пропустит игрок Шахтера Оларенважу Кайоде.
Матч 14-го тура чемпионата Украины Шахтер - Динамо Киев состоится в субботу, 3 ноября, в Харькове на ОСК Металлист. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция поединка, которая начнется в 17:00.
Отметим, что по мнению букмекеров, фаворитом этой встречи являются “горняки“.
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