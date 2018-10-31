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Первый дубль Шапаренко и другие цифры 1/8 финала Кубка Украины

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В Украине прошли матчи 1/8 финала национального кубка.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

В среду, 31 октября, 16 национальных клубов провели свои встречи в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

В четвертьфинал турнира впервые пробился Ингулец. Команда из пгт Петрово Кировоградской области сенсационно выбила Мариуполь.

Забив один мяч в поединке с Динамо, Минай за полтайма отличился в воротах киевлян большим количеством голов, чем лидеры УПЛ (Шахтер, Александрия и Ворскла) за пять матчей нынешнего сезона.

Николай Шапаренко оформил свой первый дубль за киевское Динамо.

Черноморец уступил дома Ворскле со счетом 1:2 и четвертый год подряд не сумел пробиться в 1/4 финала.

Карпаты впервые за шесть лет сумели выйти в четвертьфинальную стадию турнира. Последний раз "львы" выступали в 1/4 в сезоне-2012/13.

Шахтер обыграл Олимпик – в Харькове первыми голами за "горняков" отличились Андрей Тотовицкий и Олег Данченко, также свой дебютный поединок провел 17-летний Михаил Мудрик.

Также впервые с сезона-1999/2000 в 1/4 финала Кубка Украины будут выступать сразу две команды из Львова.

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Теги: футбол, Кубок Украины, Шахтер, Карпаты, Черноморец, Ворскла, Динамо Киев, Ингулец, ФК Львов
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