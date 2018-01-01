УПЛ назвала имена претендентов на звание игрока месяца

8 игроков украинских клубов претендуют на это звание.

Стали известны имена игроков, которые претендуют на звание лучшего футболиста по итогам октября.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, в список претендентов входят лучшие игроки каждого из октябрьских туров, а также ряд футболистов, которых выбрала лига.

Читай также: Тайсон раньше времени вернулся к тренировкам после травмы и может сыграть с Динамо

Претенденты на звание игрок месяца: Сергей Гринь (Арсенал-Киев), Андрей Борячук (Мариуполь), Денис Безбородько (Десна), Виктор Цыганков (Динамо), Исмаили (Шахтер), Дмитрий Шастал (Александрия), Владислав Кулач (Ворскла) и Алан Патрик (Шахтер).

Отметим, что Шахтер стал единственным клубом, в составе которого играют сразу два претендента на эту награду.

Ранее сообщалось, что водитель донецкого Олимпика травит игроков команды сигаретным дымом.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.