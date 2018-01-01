Алиев опубликовал откровенное фото из бани

Александр Алиев лишь слегка прикрылся полотенцем.

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев посетил баню, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.

Читай также: Алиев назвал размеры самых крупных штрафов и премиальных в Динамо

33-летний Алиев опубликовал весьма откровенное фото, на котором он лишь слегка прикрыл интимные места полотенцем.

“Давненько я здесь не бывал“, - подписал фотографию Александр.

Напомним, недавно бывший игрок Динамо Александр Алиев возглавил детскую академию Мелиоратора.

Отмечалось, что Александр отправился в одну из колоний, где сыграл в футбол с заключенными.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.