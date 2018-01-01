Алиев опубликовал откровенное фото из бани
Александр Алиев лишь слегка прикрылся полотенцем.
Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев посетил баню, о чем рассказал своим подписчикам в Instagram.
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33-летний Алиев опубликовал весьма откровенное фото, на котором он лишь слегка прикрыл интимные места полотенцем.
“Давненько я здесь не бывал“, - подписал фотографию Александр.
Напомним, недавно бывший игрок Динамо Александр Алиев возглавил детскую академию Мелиоратора.
Отмечалось, что Александр отправился в одну из колоний, где сыграл в футбол с заключенными.
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