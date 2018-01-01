Динамо на втором месте в Европе по количеству успешных воспитанников
69 воспитанников киевского Динамо выступают в европейских дивизионах.
Опубликован 238-й Недельный отчет Международного центра спортивных исследований (CIES), в котором отмечены клубы, которые воспитали наибольшее количество футболистов, выступающих в высшых лигах 31 чемпионата Старого Света.
Первый в списке - нидерландский Аякс. На его счету 77 футболистов, которые прошли структуру клуба и сейчас выступают в различных европейских дивизионах.
На втором месте расположилось киевское Динамо. На счету динамовцев 69 востребованных воспитанников. Киевлане поделили вторую позицию с сербским Партизаном.
Ранее сообщалось, что Динамо выразило поддержку Лестеру.
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