Динамо на втором месте в Европе по количеству успешных воспитанников

69 воспитанников киевского Динамо выступают в европейских дивизионах.

Опубликован 238-й Недельный отчет Международного центра спортивных исследований (CIES), в котором отмечены клубы, которые воспитали наибольшее количество футболистов, выступающих в высшых лигах 31 чемпионата Старого Света.

Первый в списке - нидерландский Аякс. На его счету 77 футболистов, которые прошли структуру клуба и сейчас выступают в различных европейских дивизионах.

На втором месте расположилось киевское Динамо. На счету динамовцев 69 востребованных воспитанников. Киевлане поделили вторую позицию с сербским Партизаном.

Ранее сообщалось, что Динамо выразило поддержку Лестеру.