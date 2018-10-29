Шевченко вызвал 9 легионеров на матчи сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена 9 футболистов, играющих в зарубежных клубах, которые будут играть в составе сборной Украины в матчах против Словакии и Турции.
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Как сообщает Федерация Футбола Украины, в национальную команду вызваны Андрей Лунин (Леганес), Иван Петряк (Ференцварош), Евгений Коноплянка (Шальке), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба - Гент), Евгений Макаренко (Андерлехт), Руслан Малиновский (Генк), Василий Кравец (Луго).
🔥Новина дня!— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 29 октября 2018 г.
Кого викликав Шевченко на матчі проти Словаччини та Туреччини!#МиЗбірна pic.twitter.com/ejDzfMXRLi
Примечательно, что Шевченко вызвал в сборную сразу четырех украинских футболистов, играющих в Бельгии.
Отметим, что полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не был вызван в сборную из-за серьезной травмы.
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