Шевченко вызвал 9 легионеров на матчи сборной Украины

ФФУ объявила список легионеров, которых вызвали на матчи национальной команды против Словакии и Турции.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена 9 футболистов, играющих в зарубежных клубах, которые будут играть в составе сборной Украины в матчах против Словакии и Турции.

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Как сообщает Федерация Футбола Украины, в национальную команду вызваны Андрей Лунин (Леганес), Иван Петряк (Ференцварош), Евгений Коноплянка (Шальке), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Яремчук, Игорь Пластун (оба - Гент), Евгений Макаренко (Андерлехт), Руслан Малиновский (Генк), Василий Кравец (Луго).

Примечательно, что Шевченко вызвал в сборную сразу четырех украинских футболистов, играющих в Бельгии.

Отметим, что полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не был вызван в сборную из-за серьезной травмы.

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