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Тайсон раньше времени вернулся к тренировкам после травмы и может сыграть с Динамо

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Спустя три недели после травмы Тайсон приступил к тренировкам и готовится к матчу против Динамо.
Тайсон вернулся в общую группу Шахтера
Тайсон вернулся в общую группу Шахтера
Фк Шахтер Донецк

Капитан донецкого Шахтера Тайсон, который получил травму во время матча 11-го тура УПЛ против Зари (1:1), вернулся в общую группу и готовится к предстоящим поединкам команды.

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Изначально врачи говори, что футболист будет восстанавливаться от повреждения медиальной боковой связки коленного сустава от 4 до 6 недель, однако бразилец вернулся к занятиям спустя 3 недели.

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Как сообщает пресс-служба Шахтера, 30-летний футболист готов выйти на поле в матче 1/8 финала Кубка Украины против Олимпика, который состоится в среду, 31 октября. Также в субботу, 3 ноября, Тайсон примет участие в матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

Ранее сообщалось, что Динамо и Шахтер лишись по игроку в преддверии дерби из-за дисквалификации.

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Теги: Тайсон, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, травма, футбол, тренировка
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