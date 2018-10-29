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Водитель Олимпика травит команду сигаретным дымом

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В Сети появился ролик о том, как Олимпик отправился в Полтаву на матч с Ворсклой.
Водитель Олимпика травит игроков команды
Водитель Олимпика травит игроков команды

Донецкий Олимпик в гостях уступил полтавской Ворскле со счетом 2:1 в матче 13-го тура чемпионата Украине.

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В интернете появился ролик о том, как Олимпик отправился в Полтаву, какая атмосфера царила в команде и небольшой обзор поединка.

Как оказалось, водитель клубного автобуса во время дороги травит игроков команды сигаретным дымом. Примечательно, что видео снял один из сотрудников донецкого клуба.

 

 

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Тамаш Кадар и форвард Шахтера Оларенважу Кайоде пропустят украинское дерби из-за дисквалификации.

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, Олимпик, видео, вне игры
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Комментариев (1)
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Эксперд  (аноним)  29.10.2018, 15:52
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Эксперд
Хули та сигарета, вот постоять на улице возле дороги в городе где куча машин ездит и травят выхлопными газами! за это ничего не говорят
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