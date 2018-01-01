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Динамо выразило поддержку Лестеру

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Президент английского клуба трагически погиб в субботу вечером.
Вичай Сривадханапрабха
Вичай Сривадханапрабха
Getty Images

Киевское Динамо поддержало семью погибшего президента Лестера Вичая Сривадханапрабхи.

“Динамо выражает глубочайшие соболезнования по поводу трагической гибели президента Лестера Вичая Сривадханапрабхи.

Бескорысное служение Вичая Сривадханапрабхи футболу принесло выдающиеся успехи его клубу и позволило продемонстрировать, что в нашей любимой игре стираются все границы. В ней люди объдинаются вне зависимости от гржданства, национальности и вероисповедания. 

Успешный бизнесмен из Таиланда с помощью великолепной команды доказал, что в современном футболе денги решают не все. Он подарил футбольному миру надежду.

Мы разделяем ваше огромное горе в эту скорбную и тяжелую минуту“. 

Напомним, футбольная асоциация отменила матч Кубка Лиги из-за гибели президента Лестера

 

 

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Теги: футбол, Динамо Киев, Лестер
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Источник: www.fcdynamo.kiev.ua

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