Полузащитник киевского Динамо объяснил поражение от Львова.

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал исход матча УПЛ против Львова.

“Очень жаль, что мы потеряли очки, так как нам известно о победах Шахтера. Расстояние между командами снова увеличилось до 5 очков, так что задача усложняется. Но мы должны продолжать играть и приближаться к ним.

Сегодня я был немного нервным, так как я ненавижу, когда соперник просто выносит мяч подальше. Не считаю это футболом. Они забили гол и боролись до конца. Поздравляю их, они получили 3 очка, играли очень организованно”,- сказал Вербич.

Также своими мыслями после поражения поделился главный тренер киевлян Александр Хацкевич.