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Вербич: Ненавижу, когда соперник просто выносит мяч подальше

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Полузащитник киевского Динамо объяснил поражение от Львова.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
Getty Images

Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал исход матча УПЛ против Львова.

“Очень жаль, что мы потеряли очки, так как нам известно о победах Шахтера. Расстояние между командами снова увеличилось до 5 очков, так что задача усложняется. Но мы должны продолжать играть и приближаться к ним.

Сегодня я был немного нервным, так как я ненавижу, когда соперник просто выносит мяч подальше. Не считаю это футболом. Они забили гол и боролись до конца. Поздравляю их, они получили 3 очка, играли очень организованно”,- сказал Вербич.

Также своими мыслями после поражения поделился главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

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Теги: футбол, Динамо, Беньямин Вербич, Львов
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