Хацкевич: Не хватило агрессии и риска

Главный тренер прокомментировал результат матча с Динамо.

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, чего не хватило его команде для победы в домашнем матче 13-го тура УПЛ против Львова.

“Сегодня нам не хватило агрессии и риска. Потому что соперник даже не думал раскрываться. Они оборонялись в районе 25-30 метров. Мы пытались растянуть их через фланги. В первом тайме почему-то не шли в обводку и не искали пространство за спиной защитников.

Во втором тайме оппонент подустал и у нас появились свободные зоны. Мы начали играть более агрессивно, вскрывали фланги, но не хватало последнего паса, хотя в штрафной было достаточно наших футболистов. Повторюсь, в таких играх нужна агрессия и риск. Когда ты остаешься с оппонентом один на один, нужно обыгрывать и идти вперед. Тогда ты можешь получить преимущество.

Сегодня на поле не появился Бурда, так как он был под угрозой дисквалификации перед матчем с Шахтером. Если Бурда чихнул бы в сторону судьи, то получил бы четвертую желтую карточку”- заявил Хацкевич.

Напомним, что Динамо сенсационно уступило Львову в домашнем матче чемпионата Украины.