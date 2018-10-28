Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич: Не хватило агрессии и риска

Комментариев: 1
Главный тренер прокомментировал результат матча с Динамо.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Наставник киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, чего не хватило его команде для победы в домашнем матче 13-го тура УПЛ против Львова.

“Сегодня нам не хватило агрессии и риска. Потому что соперник даже не думал раскрываться. Они оборонялись в районе 25-30 метров. Мы пытались растянуть их через фланги. В первом тайме почему-то не шли в обводку и не искали пространство за спиной защитников.

Во втором тайме оппонент подустал и у нас появились свободные зоны. Мы начали играть более агрессивно, вскрывали фланги, но не хватало последнего паса, хотя в штрафной было достаточно наших футболистов. Повторюсь, в таких играх нужна агрессия и риск. Когда ты остаешься с оппонентом один на один, нужно обыгрывать и идти вперед. Тогда ты можешь получить преимущество.

Сегодня на поле не появился Бурда, так как он был под угрозой дисквалификации перед матчем с Шахтером. Если Бурда чихнул бы в сторону судьи, то получил бы четвертую желтую карточку”- заявил Хацкевич.

Напомним, что Динамо сенсационно уступило Львову в домашнем матче чемпионата Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, Львов, Александр Хацкевич
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Vladnadal    28.10.2018, 21:23
Оценка:  +3
Vladnadal
ТАК ЭТИМ МУСОРАМ И НАДО, НЕ КОМАНДА ,А СБОРИЩЕ ПИЖОНОВ!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь