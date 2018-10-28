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Динамо потеряло очки в домашнем поединке против Львова

Комментариев: 4
Киевляне отпустили Шахтер на 5 очков.
Динамо проиграло Львову
Динамо проиграло Львову
ФК Львов

Киевское Динамо принимало Львов в матче 13-го тура УПЛ. После вчерашней победы донецкого Шахтера над Арсеналом, подопечным Хацкевича необходимо было добыть три очка, дабы не отпустить конкурентов слишком далеко, однако львовян это не особо интересовало.

Динамо – Львов 0:1
Гол: 0:1 – Тэйлор 21

Львов: Бандура, Тейлор, Путраш, Приймак, Западня, Парамонов, Рафаэл Сабино, Адамюк, Жонатан, Аугусто Бруно, Мартан.
Запасные: Жулио Сезар, Голиков, Сарнавский, Янчак, Белый, Энрике Араужо, Петров.

Динамо: Бойко, Кендзера, Сидклей, Пиварич, Шабанов, Цыганков, Че-Че, Шепелев, Сидорчук, Вербич - Миколенко.

Запасные: Шапаренко, Морозюк, Бущан, Дуэлунд, Супряга, Гармаш, Андриевский.

Предупреждения: Путраш (24), Сабино (37), Приймак (43), Парамонов (53), Тейлор (57), Че-Че (65), Жонатан (83), Мартан (89), Янчак (90).
Удаление: Сабино (90)

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  28.10.2018, 19:53
Оценка:  +2
гость
зачем же так грубо , но в общем от Динамо Киев осталось только имя и история славного клуба
гость  (аноним)  28.10.2018, 19:51
Оценка:  +2
гость
как когда то говорил Леоненко ,, в мешок и с моста в воду этих звезд ,,
гость  (аноним)  28.10.2018, 19:14
Оценка:  -1
гость
нулевые немощные
гость  (аноним)  28.10.2018, 19:13
Оценка:  -1
гость
дно есть дно
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