Динамо потеряло очки в домашнем поединке против Львова

Киевляне отпустили Шахтер на 5 очков.

Киевское Динамо принимало Львов в матче 13-го тура УПЛ. После вчерашней победы донецкого Шахтера над Арсеналом, подопечным Хацкевича необходимо было добыть три очка, дабы не отпустить конкурентов слишком далеко, однако львовян это не особо интересовало.

Динамо – Львов 0:1

Гол: 0:1 – Тэйлор 21

Львов: Бандура, Тейлор, Путраш, Приймак, Западня, Парамонов, Рафаэл Сабино, Адамюк, Жонатан, Аугусто Бруно, Мартан.

Запасные: Жулио Сезар, Голиков, Сарнавский, Янчак, Белый, Энрике Араужо, Петров.

Динамо: Бойко, Кендзера, Сидклей, Пиварич, Шабанов, Цыганков, Че-Че, Шепелев, Сидорчук, Вербич - Миколенко.

Запасные: Шапаренко, Морозюк, Бущан, Дуэлунд, Супряга, Гармаш, Андриевский.

Предупреждения: Путраш (24), Сабино (37), Приймак (43), Парамонов (53), Тейлор (57), Че-Че (65), Жонатан (83), Мартан (89), Янчак (90).

Удаление: Сабино (90)