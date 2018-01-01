Динамо Киев – Львов: видео онлайн трансляция матча УПЛ
Динамо Киев примет Львов в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео онлайн трансляция матча Динамо Киев – Львов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 1,16, а на львовян – 11,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча, которая начнется в 17:00 по киевскому времени:
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