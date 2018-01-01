Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо Киев – Львов: видео онлайн трансляция матча УПЛ

Комментариев: 0
Динамо Киев примет Львов в 13-м туре украинской Премьер-лиги. Смотрите видео онлайн трансляция матча Динамо Киев – Львов.

Видео онлайн трансляция матча Динамо Киев – Львов
Видео онлайн трансляция матча Динамо Киев – Львов
ФК Динамо Киев
В воскресенье, 28 октября, киевское Динамо примет футбольный клуб Львов на НСК Олимпийском в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу "бело-синих" с коэффициентом 1,16, а на львовян – 11,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча, которая начнется в 17:00 по киевскому времени:

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Динамо Киев, Львов, видео, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь