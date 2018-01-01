Динамо Киев – Львов: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Букмекеры определили фаворита матча Динамо Киев – Львов в рамках 13-го тура УПЛ.

Прогноз на матч Динамо Киев – Львов от букмекеров ФК Динамо Киев

Динамо Киев в воскресенье, 28-го октября, сыграет дома с ФК Львов в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “бело-синих“ с коэффициентом 1,16, а на львовян – 11,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 6,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Динамо можно поставить с коэффициентом 1,17, а на победу Львова – 15,0.

Отметим, встреча 13-го тура УПЛ Динамо Киев – Львов состоится 28 октября в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 17:00 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция этого матча.

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