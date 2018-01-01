Арсенал-Киев - Шахтер 0:3 видео голов и обзор матча УПЛ
"Горняки" не оставили шансов киевскому клубу.
Шахтер разгромил Арсенал-Киев в матче 13-го тура УПЛ.
Арсенал-Киев - Шахтер 0:3
Голы: Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63.
Арсенал-Киев: Ситало - Осман, Майданевич, Зозуля, Насонов - Домбровский, Евтоски (Фещук, 46) - Баланюк (Карась, 46), Вакулко (Стрижак, 74), Ермаченко - Акулинин.
Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Патрик (Сиприано, 66) - Веллингтон Нем (Дентиньо, 59), Коваленко, Болбат (Фернандо, 72) - Тотовицкий.
Предупреждения: Евтоски, Осман, Зозуля, Майданевич - Хочолава.
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