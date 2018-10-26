Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фонсека: Наконец-то в ворота соперника назначили пенальти

Комментариев: 0
Паулу Фонсека прокомментировал победу Шахтера над киевским Арсеналом.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека проанализировал матч своих подопечных против Арсенал-Киев.

"Мы доминировали в этой игре от начала до конца. Команда соперника играла закрыто, но мы создавали моменты. Под конец тайма забили гол. Во втором тайме футбол был более открытым, создавали моменты и игра могла закончиться с другим результатом. 

У нас выпало несколько игроков, и мы дали возможность сыграть другим, и они хорошо себя зарекомендовали. Тотовицкий провел хорошую игру. Он много не играл, и мы понимали, что он не в лучшей форме, но он хорошо отработал.

Пенальти? Наконец-то в чемпионате поставили пенальти в ворота соперника Шахтера. Там было явное нарушение, вопросов нет", – сказал Фонсека в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Шахтер разгромил Арсенал-Киев со счетом 3:0.

Поделись:
Теги: Паулу Фонсека, Шахтер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь