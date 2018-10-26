Фонсека: Наконец-то в ворота соперника назначили пенальти

Паулу Фонсека прокомментировал победу Шахтера над киевским Арсеналом.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека проанализировал матч своих подопечных против Арсенал-Киев.

"Мы доминировали в этой игре от начала до конца. Команда соперника играла закрыто, но мы создавали моменты. Под конец тайма забили гол. Во втором тайме футбол был более открытым, создавали моменты и игра могла закончиться с другим результатом.

У нас выпало несколько игроков, и мы дали возможность сыграть другим, и они хорошо себя зарекомендовали. Тотовицкий провел хорошую игру. Он много не играл, и мы понимали, что он не в лучшей форме, но он хорошо отработал.

Пенальти? Наконец-то в чемпионате поставили пенальти в ворота соперника Шахтера. Там было явное нарушение, вопросов нет", – сказал Фонсека в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, Шахтер разгромил Арсенал-Киев со счетом 3:0.