Заря и Александрия сильнейшего не выявили

Заря встретилась с Александрией в матче 13-го тура УПЛ.

Заря и Александрия сыграли вничью ФК Александрия

Заря и Александрия не забили голов, оставив счет на табло нулевым.

Заря - Александрия 0:0

Заря: Луис Фелипе - Тымчик, Сваток, Чечер, Михайличенко - Харатин, Арвеладзе — Кабаев (Кочергин, 77), Леднев (Гордиенко, 68), Громов - Леонардо (Майборода, 46)

Александрия: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков - Банада, Запорожан, Ковалец (Микицей, 90+2) - Полярус, Ситало (Пономарь, 63), Шастал (Устименко, 81)

Предупреждение: Майборода