Заря и Александрия сильнейшего не выявили
Заря встретилась с Александрией в матче 13-го тура УПЛ.
Заря и Александрия не забили голов, оставив счет на табло нулевым.
Заря - Александрия 0:0
Заря: Луис Фелипе - Тымчик, Сваток, Чечер, Михайличенко - Харатин, Арвеладзе — Кабаев (Кочергин, 77), Леднев (Гордиенко, 68), Громов - Леонардо (Майборода, 46)
Александрия: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков - Банада, Запорожан, Ковалец (Микицей, 90+2) - Полярус, Ситало (Пономарь, 63), Шастал (Устименко, 81)
Предупреждение: Майборода
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