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Заря и Александрия сильнейшего не выявили

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Заря встретилась с Александрией в матче 13-го тура УПЛ.
Заря и Александрия сыграли вничью
Заря и Александрия сыграли вничью
ФК Александрия

Заря и Александрия не забили голов, оставив счет на табло нулевым.

Заря - Александрия 0:0

Заря: Луис Фелипе - Тымчик, Сваток, Чечер, Михайличенко - Харатин, Арвеладзе — Кабаев (Кочергин, 77), Леднев (Гордиенко, 68), Громов - Леонардо (Майборода, 46)

Александрия: Панькив - Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков - Банада, Запорожан, Ковалец (Микицей, 90+2) - Полярус, Ситало (Пономарь, 63), Шастал (Устименко, 81)

Предупреждение: Майборода

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Теги: Заря, Александрия, чемпионат Украины по футболу, УПЛ
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