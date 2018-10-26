Шахтер с разгромом обыграл Арсенал-Киев

"Горняки" добыли три очка в матче против киевского Арсенала.

Шахтер разгромил Арсенал-Киев в матче 13-го тура чемпионата Украины.

Открыть счет удалось Алану Патрику только в конце первого тайма, а во втором "оранжево-черные" закатили в ворота киевской команды еще два гола, авторами которых стали Сергей Болбат и Виктор Коваленко.

Так, накануне очной встречи с Динамо Шахтер добавил еще три очка в свой актив.

Арсенал-Киев - Шахтер 0:3

Голы: Алан Патрик, 45, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)

Арсенал-Киев: Ситало, Осман, Зозуля, Насонов, Домбровский, Вакулко (Стрижак, 74), Евтоски (Фещук, 46), Ермаченко, Майданевич, Акулинин, Баланюк (Карась, 46).

Шахтер: Пятов, Хочолава, Исмаили, Бутко, Ракицкий, Тотовицкий, Майкон, Болбат (Фернандо Педро, 72), Коваленко, Веллингтон Нем (Дентиньо, 59), Алан Патрик (Сиприано, 66).

Предупреждения: Евтоски (40), Осман (45), Хочолава (59), Зозуля (63), Майданевич (66).