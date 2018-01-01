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Дубль Безбородько принес Десне победу над Мариуполем

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Мариуполь неожиданно уступил Десне в выездном поединке.
Дубль Безбородько принес Десне победу над Мариуполем
ФК Мариуполь

Десна — Мариуполь 2:0
Голы: Безбородько, 5, 47.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Гитченко (Братков, 46), Мостовой — Волков, Огиря, А. Фаворов, Картушов — Хлебас (Ермаков, 77) — Безбородько (Старенький, 89).

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Яворский, Быков (Чоботенко, 61), Тищенко (Полегенько, 70) — Пихаленок,  Мишнев — Вакула, Чурко, Демири (Бугай, 54) — Борячук.

Предупреждение: Борячук.

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Теги: Десна, Мариуполь, чемпионат Украины
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