Динамо впервые за 20 лет выиграло во Франции
Победа над Ренном стала первой для киевского Динамо за последние 20 лет на французских полях.
Киевское Динамо на последних минутах вырвало победу у Ренна в матче 3-го круга группового этапа Лиги Европы.
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Таким образом, “бело-голубые“ впервые за последние 20 лет сумели выиграть во Франции. До этого Динамо побеждало на французских полях еще при Лобановском - 9 декабря 1998 года наша команда обыграла Ланс (3:1).
В том матче голами отметились Кахабер Каладзе, Владислав Ващук и Андрей Шевченко.
Отметим, что в Сети активно обсуждают победу Динамо в Лиге Европы, благодаря которой украинский клуб поднялся на второе место в группе K.
Смотрите также видео голов и обзор матча Ренн - Динамо.
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