Победа над Ренном стала первой для киевского Динамо за последние 20 лет на французских полях.

Динамо впервые за 20 лет выиграло во Франции ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на последних минутах вырвало победу у Ренна в матче 3-го круга группового этапа Лиги Европы.

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Таким образом, “бело-голубые“ впервые за последние 20 лет сумели выиграть во Франции. До этого Динамо побеждало на французских полях еще при Лобановском - 9 декабря 1998 года наша команда обыграла Ланс (3:1).

В том матче голами отметились Кахабер Каладзе, Владислав Ващук и Андрей Шевченко.

Отметим, что в Сети активно обсуждают победу Динамо в Лиге Европы, благодаря которой украинский клуб поднялся на второе место в группе K.

Смотрите также видео голов и обзор матча Ренн - Динамо.

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