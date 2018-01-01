ФК Николаев может разместить на своей форме портрет Павла Зиброва
В клубе планируют украсить гостевую форму.
Футбольный клуб Николаев, который выступает в Первой Лиге, готов украсить свою форму изображением Павла Зиброва.
Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва 😎 С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все 😏 https://t.co/SzsDDdj4lo— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 октября 2018 г.
Более того, на гостевой форме клуба может появиться даже строчка из песни украинского певца.
Ого, пробили 150 лайков за ночь!— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.
P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни 💂♀️🎵🎶#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE
В украинском футбольном клубе вдохновились идеей ирландского Богемианса, который на своих футболках разместил портрет Боба Марли.
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