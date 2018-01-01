ФК Николаев может разместить на своей форме портрет Павла Зиброва

В клубе планируют украсить гостевую форму.

Футбольный клуб Николаев, который выступает в Первой Лиге, готов украсить свою форму изображением Павла Зиброва.

Вызов принят. Если этот твит наберёт 150 лайков, нанесём на гостевую форму Павла Зиброва 😎 С вас ретвиты, новые подписчики, вот это вот все 😏 https://t.co/SzsDDdj4lo — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 24 октября 2018 г.

Более того, на гостевой форме клуба может появиться даже строчка из песни украинского певца.

Ого, пробили 150 лайков за ночь!



P.S Если сделаете меня тысячником, запилим еще на футболку строчку из его песни 💂‍♀️🎵🎶#ЗибровБлизко pic.twitter.com/K9oYN0m2vE — MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 25 октября 2018 г.

В украинском футбольном клубе вдохновились идеей ирландского Богемианса, который на своих футболках разместил портрет Боба Марли.