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ФК Николаев может разместить на своей форме портрет Павла Зиброва

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В клубе планируют украсить гостевую форму.
ФК Николаев
ФК Николаев
mfc.mk.ua

Футбольный клуб Николаев, который выступает в Первой Лиге, готов украсить свою форму изображением Павла Зиброва.

Более того, на гостевой форме клуба может появиться даже строчка из песни украинского певца.

В украинском футбольном клубе вдохновились идеей ирландского Богемианса, который на своих футболках разместил портрет Боба Марли.

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Теги: футбол, Первая Лига, Николаев
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Источник: twitter.com

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