Тренеры заплатят по 5 тысяч гривен за несоблюдение процедуры рукопожатия.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение по отношению к тренерам Шахтера и Зари.

Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб в матче 11-го тура Украинской Премьер Лиги не пожали друг другу руки.

За несоблюдение регламента решено применить к каждому из тренеров санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 5 тысяч гривен.