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Фонсеку и Вернидуба оштрафовали за нарушение регламента

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Тренеры заплатят по 5 тысяч гривен за несоблюдение процедуры рукопожатия.
Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб
Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб
football.ua

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение по отношению к тренерам Шахтера и Зари.

Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб в матче 11-го тура Украинской Премьер Лиги не пожали друг другу руки.

За несоблюдение регламента решено применить к каждому из тренеров санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 5 тысяч гривен.

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Теги: футбол, Украина, Шахтер, Заря, УПЛ, Паулу Фонсека, Юрий Вернидуб
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Источник: ФФУ

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