Фонсеку и Вернидуба оштрафовали за нарушение регламента
Тренеры заплатят по 5 тысяч гривен за несоблюдение процедуры рукопожатия.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение по отношению к тренерам Шахтера и Зари.
Паулу Фонсека и Юрий Вернидуб в матче 11-го тура Украинской Премьер Лиги не пожали друг другу руки.
За несоблюдение регламента решено применить к каждому из тренеров санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 5 тысяч гривен.
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