Игроки Динамо и Шахтера дисквалифицированы на три матча.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ рассмотрел резонансные эпизоды 12-го тура УПЛ и вынес наказание игрокам Динамо и Шахтера.

По решению КДК, защитник Динамо Тамаш Кадар дисквалифицирован на три матча за то, что во время поединка против Ворсклы плюнул в сторону арбитра встречи Анатолия Абдулы. Таким образом, Кадар пропустит игры со Львовом, Минаем и Шахтером.

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Наказанию подвергся и форвард “горняков“ Оларенважу Кайоде, который в борьбе с защитником Десны Максимом Имерековым наступил на соперника и был удален с поля. Кайоде также пропустит три ближайших игры своей команды - с Арсеналом, Олимпиком и Динамо.

Помимо футболистов КДК ФФУ оштрафовало Паулу Фонсеку и Юрия Вернидуба за то, что они проигнорировали обязательную процедуру рукопожатия перед очным противостоянием в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Наставники команды заплатят по 5 тысяч гривен в качестве штрафа.

Напомним, в продажу поступили билеты на матч Шахтер - Динамо, который состоится 3 ноября, в Харькове. Стартовый свисток - в 17:00.

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