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Шахтер - Динамо: Стартовала продажа билетов на матч УПЛ

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Стартовая цена билетов на украинское дерби - 40 гривен.
Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Динамо
Стартовала продажа билетов на матч Шахтер - Динамо
Фк Шахтер Донецк

В Харькове стартовала продажа билетов на матч 14-го тура УПЛ между Шахтером и Динамо.

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Как сообщает официальный сайт Шахтера, стоимость билетов категории Standart начинается он 40 гривен. Самые дорогие билеты относятся к категории Sky Box, их стоимость составляет 5 тысяч гривен.

Приобрести билеты на центральный матч 14-го тура можно в кассах стадиона, на официальном сайте Шахтера, сайтах-партнерах клуба, а также в розничной торговой сети Харькова.

Матч Шахтер - Динамо состоится в субботу, 3 ноября, в Харькове. Стартовый свисток - в 17:00.

Напомним, киевское Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы с Ренном, который состоится 25 октября. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция этого поединка.

Отметим, что во вторник, 23 октября, Шахтер потерпел крупное поражение от Манчестер Сити в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор встречи Шахтер - Манчестер Сити.

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Теги: Шахтер, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, билеты
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