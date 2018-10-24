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Украинские клубы увеличили безвыигрышную серию в еврокубках

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Наши команды не могут выиграть в еврокубковых турнирах с 14 августа.
Шахтер уступил Ман Сити и увеличил безвыигрышную серию украинских клубов
Шахтер уступил Ман Сити и увеличил безвыигрышную серию украинских клубов
Getty Images

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер разгромно проиграл Манчестер Сити.

Таким образом, украинские клубы увеличили безвыигрышную серию в еврокубках до 13-ти поединков:

Шахтер – Манчестер Сити 0:3
Яблонец – Динамо 2:2
Ворскла – Спортинг 1:2
Лион – Шахтер 2:2
Арсенал – Ворскла 4:2
Динамо – Астана 2:2
Шахтер – Хоффенхайм 2:2
РБ Лейпциг – Заря 3:2
Динамо – Аякс 0:0
Заря – РБ Лейпциг 0:0
Аякс – Динамо 3:1
Брага – Заря 2:2
Бордо – Мариуполь 2:1

Последний раз клуб из Украины побеждал 14 августа. Тогда киевское Динамо на своем поле обыграло Славию в рамках 3-го квалификационного цикла Лиги чемпионов – 2:0.

Неудачную серию в ближайшие дни могут прервать Динамо или Ворскла в Лиге Европы – киевляне сыграют на выезде с Ренном, а полтавчане отправятся в Баку.

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Теги: футбол, Украина, Шахтер, Динамо Киев, Ворскла, Еврокубки
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fimatut    24.10.2018, 12:17
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fimatut
Кайло Летучая мышь и в забой .....
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