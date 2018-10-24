Украинские клубы увеличили безвыигрышную серию в еврокубках
В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер разгромно проиграл Манчестер Сити.
Таким образом, украинские клубы увеличили безвыигрышную серию в еврокубках до 13-ти поединков:
Шахтер – Манчестер Сити 0:3
Яблонец – Динамо 2:2
Ворскла – Спортинг 1:2
Лион – Шахтер 2:2
Арсенал – Ворскла 4:2
Динамо – Астана 2:2
Шахтер – Хоффенхайм 2:2
РБ Лейпциг – Заря 3:2
Динамо – Аякс 0:0
Заря – РБ Лейпциг 0:0
Аякс – Динамо 3:1
Брага – Заря 2:2
Бордо – Мариуполь 2:1
Последний раз клуб из Украины побеждал 14 августа. Тогда киевское Динамо на своем поле обыграло Славию в рамках 3-го квалификационного цикла Лиги чемпионов – 2:0.
Неудачную серию в ближайшие дни могут прервать Динамо или Ворскла в Лиге Европы – киевляне сыграют на выезде с Ренном, а полтавчане отправятся в Баку.
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