Наши команды не могут выиграть в еврокубковых турнирах с 14 августа.

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер разгромно проиграл Манчестер Сити.

Таким образом, украинские клубы увеличили безвыигрышную серию в еврокубках до 13-ти поединков:

Шахтер – Манчестер Сити 0:3

Яблонец – Динамо 2:2

Ворскла – Спортинг 1:2

Лион – Шахтер 2:2

Арсенал – Ворскла 4:2

Динамо – Астана 2:2

Шахтер – Хоффенхайм 2:2

РБ Лейпциг – Заря 3:2

Динамо – Аякс 0:0

Заря – РБ Лейпциг 0:0

Аякс – Динамо 3:1

Брага – Заря 2:2

Бордо – Мариуполь 2:1

Последний раз клуб из Украины побеждал 14 августа. Тогда киевское Динамо на своем поле обыграло Славию в рамках 3-го квалификационного цикла Лиги чемпионов – 2:0.

Неудачную серию в ближайшие дни могут прервать Динамо или Ворскла в Лиге Европы – киевляне сыграют на выезде с Ренном, а полтавчане отправятся в Баку.

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