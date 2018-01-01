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В Одессе загорелся стадион Черноморец

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На месте пожара работает семь пожарных расчетов.
Стадион Черноморец
Стадион Черноморец
ukrinform.ua

В эти минуты на стадионе Черноморец в Одессе идет пожар.

Очевидцы сообщают, что загорелся склад Цитруса. Информацию подтвердили в пресс-службе ГСЧС.

“Сейчас в срочном порядке забирают машины с парковки. На месте работает пожарная служба. Огня визуально не видно, но чувствуется сильный запах дыма. Людей из здания эвакуировали“, - сообщает издание Думская.

Известно, что пожар случился в одном из помещений бизнес-центра. Возможная причина пожара - взрыв гироскутера.

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА пострадали в местро перед матчем Рома - ЦСКА.

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Теги: футбол, Черноморец, Одесса
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