В Одессе загорелся стадион Черноморец

На месте пожара работает семь пожарных расчетов.

В эти минуты на стадионе Черноморец в Одессе идет пожар.

Очевидцы сообщают, что загорелся склад Цитруса. Информацию подтвердили в пресс-службе ГСЧС.

“Сейчас в срочном порядке забирают машины с парковки. На месте работает пожарная служба. Огня визуально не видно, но чувствуется сильный запах дыма. Людей из здания эвакуировали“, - сообщает издание Думская.

Известно, что пожар случился в одном из помещений бизнес-центра. Возможная причина пожара - взрыв гироскутера.

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА пострадали в местро перед матчем Рома - ЦСКА.