Милевский - Ярмоленко: Терпения и здоровья, мой друг
Артем Милевский написал слова поддержки своему экс-одноклубнику Андрею Ярмоленко.
Украинский нападающий Артем Милевский пожелал скорейшего выздоровления своему другу и бывшему партнеру по команду Андрею Ярмоленко, который перенес операцию и выбыл из игры на полгода.
Милевский опубликовал совместное фото на своей страничке в Instagram и подписал: “Терпения тебе и здоровья, мой друг“.
Напомним, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму в матче АПЛ против Тоттенхэма.
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