Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милевский - Ярмоленко: Терпения и здоровья, мой друг

Комментариев: 0
Артем Милевский написал слова поддержки своему экс-одноклубнику Андрею Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко и Артем Милевский
Андрей Ярмоленко и Артем Милевский
instagram.com/timi1010/

Украинский нападающий Артем Милевский пожелал скорейшего выздоровления своему другу и бывшему партнеру по команду Андрею Ярмоленко, который перенес операцию и выбыл из игры на полгода.

Милевский опубликовал совместное фото на своей страничке в Instagram и подписал:  “Терпения тебе и здоровья, мой друг“.

Напомним, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму в матче АПЛ против Тоттенхэма.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Артем Милевский, вне игры, травма, фото, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь