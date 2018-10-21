Милевский - Ярмоленко: Терпения и здоровья, мой друг

Артем Милевский написал слова поддержки своему экс-одноклубнику Андрею Ярмоленко.

Украинский нападающий Артем Милевский пожелал скорейшего выздоровления своему другу и бывшему партнеру по команду Андрею Ярмоленко, который перенес операцию и выбыл из игры на полгода.

Милевский опубликовал совместное фото на своей страничке в Instagram и подписал: “Терпения тебе и здоровья, мой друг“.

Напомним, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко получил травму в матче АПЛ против Тоттенхэма.

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