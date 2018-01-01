Хачериди – об отношениях с Хацкевичем: Разошлись и хорошо

Евгений Хачериди рассказал о своем уходе из Динамо.

Защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди рассказал, как складывались отношения с Александром Хацкевичем в Динамо.

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"Не хочу развивать тему конфликта с Александром Хацкевичем. Разошлись и хорошо. Я не забываю то, что мне говорят, откладываю в голове. Но зачем мне им отвечать, обижать? Динамо для меня много значит, я там вырос, оттуда попал в сборную Украины. Сейчас не хочу ничего менять. В Динамо были неприятные ситуации. Я обязан был уйти и дать дорогу молодым.

Конфликта с Раулем Рианчо у меня не было. Бывало, он на своем языке говорил плохие слова, иногда по делу. Он эмоциональный человек, все время говорил. Возможно, хотел казаться главным, но все знали, что главный Ребров. Они дополняли друг друга.

Игорь Суркис? Бывало, что приходил к нему в кабинет и извинялся. Ему надо было Реброва оставлять. Это глупость, что он его отпустил", – сказал Хачериди в программе Профутбол.

Ранее сообщалось, что Хачериди получил травму в матче Кубка Греции.

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