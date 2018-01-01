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Тайсон: Возможно, через две недели я уже начну бегать

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Полузащитник Шахтера Тайсон получил травму в матче с луганской Зарей.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Тайсон рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы, полученной в матче против Зари, из-за которой он вынужден будет пропустить матч ЛЧ против Манчестер Сити.

"Сейчас провожу терапию, каждый день. Чувствую себя уже лучше, уже кручу велосипед. Не могу пока назвать конкретную дату возвращения. Хотелось бы выйти вместе с партнерами на поле во вторник в матче против Манчестер Сити, но, к сожалению, не получится. Буду болеть за команду. Уже не дождусь, когда вернусь на поле. Возможно, через две недели я уже начну бегать", — сказал Тайсон в интервью программе ПроФутбол

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Теги: Тайсон, чемпионат Украины, травма
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