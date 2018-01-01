Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Обследование травмы Ярмоленко подтвердило худшие опасения

Комментариев: 0
Андрей Ярмоленко в этом сезоне может за Вест Хэм не сыграть.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко выбыл минимум на полгода - такие результаты обследования травмы украинца, которую он получил в матче против Тоттенхэма.

Как сообщает Goal.com, результаты обследования подтвердили худшие опасения - разрыв ахилла. Таким образом, игрок вернется на поле не раньше конца апреля-начала мая, а может и вовсе пропустить сезон.

Точно Ярмоленко не поможет сборной Украины в матче со Словакией в Лиге Европы, а также в первых двух матчах отбора на Евро-2020 в марте.

Поделись:
Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь