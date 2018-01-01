Обследование травмы Ярмоленко подтвердило худшие опасения

Андрей Ярмоленко в этом сезоне может за Вест Хэм не сыграть.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко выбыл минимум на полгода - такие результаты обследования травмы украинца, которую он получил в матче против Тоттенхэма.

Как сообщает Goal.com, результаты обследования подтвердили худшие опасения - разрыв ахилла. Таким образом, игрок вернется на поле не раньше конца апреля-начала мая, а может и вовсе пропустить сезон.

Точно Ярмоленко не поможет сборной Украины в матче со Словакией в Лиге Европы, а также в первых двух матчах отбора на Евро-2020 в марте.