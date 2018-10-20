Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Андрей Пятов с женой ждут четвертого ребенка

Комментариев: 0
В семье футболиста ожидается пополнение.
Андрей Пятов с семьей
Андрей Пятов с семьей
instagram.com/piat30

Голкипер Шахтера и национальной сборной Украины Андрей Пятов в четвертый раз станет отцом. Об этом жена футболиста Юлия рассказала в интервью программе Светская жизнь.

Юлия Пятова появилась на Венском балу во Львове, где через платье уже был виден округлившийся живот. По словам девушки, пара не теряет надежду стать родителями мальчика.

Отметим Андрей и Юлия Пятовы воспитывают троих дочерей.

Ранее сообщалось, что в семье Альваро Мораты родилась двойня.

Поделись:
Теги: Андрей Пятов, Шахтер, дети, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь