Андрей Пятов с женой ждут четвертого ребенка

В семье футболиста ожидается пополнение.

Голкипер Шахтера и национальной сборной Украины Андрей Пятов в четвертый раз станет отцом. Об этом жена футболиста Юлия рассказала в интервью программе Светская жизнь.

Юлия Пятова появилась на Венском балу во Львове, где через платье уже был виден округлившийся живот. По словам девушки, пара не теряет надежду стать родителями мальчика.

Отметим Андрей и Юлия Пятовы воспитывают троих дочерей.

Ранее сообщалось, что в семье Альваро Мораты родилась двойня.