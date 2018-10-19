Динамо одержало минимальную победу над Ворсклой

Динамо приблизилось к Шахтеру в турнирной таблице УПЛ.

Ворскла принимала Динамо в матче 12-го тура УПЛ.

Команды не порадовали болельщиков большим количеством моментов. Весь первый тайм проходил на равных и только в конце первой 45-минутки благодаря голу Виктора Цыганкова с подачи Владислава Супряги киевляне смогли вырваться вперед.

Второй тайм также оказался спокойным, что позволило "бело-синим" удержать преимущество над полтавским клубом и сократить отставание от Шахтера в турнирной таблице УПЛ.

Ворскла - Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 40

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай - Скляр, Шарпар - Наджееб (Сергийчук, 82), Кулач, Ребенок - Коломоец (Карека, 72)

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 70) - Морозюк, Гармаш, Цыганков (Сидклей, 71) - Супряга (Русин, 90+2)

Предупреждения: Буяльский, Кадар, Гармаш