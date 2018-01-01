Мариуполь переиграл Зарю в матче с двумя удалениями

В напряженном матче Мариуполь был близок к разгрому Зари, но дважды пропустил в концовке.

Андрей Борячук ФК Мариуполь

Мариуполь — Заря 3:2

Голы: Боряук, 31, 36, Зубков, 83 — Громов, 90, Кочергин, 90+3. Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Федорчук, Быков — Демири, Игнатенко (Пихаленок, 85) — Борячук (Фомин, 69), Мишнев, Чурко (Зубков, 72) — Вакула. Заря: Фелипе — Кабаев (Леднев, 68), Сваток, Вернидуб, Чеберко — Силас, Прийма (Арвеладзе, 45+1) — Караваев, Рафаэль (Громов, 24), Кочергин — Леонардо. Предупреждения: Федорчук, Вакула, Быков — Силас, Прийма. На 60-ой минуте Владислав Кочергин не забил пенальти (промах). На 65-й минуте был удален Валерий Федорчук (повторное предупреждение).



На 79-й минуте был удален Александр Караваев (грубое нарушение).

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