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Мариуполь переиграл Зарю в матче с двумя удалениями

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В напряженном матче Мариуполь был близок к разгрому Зари, но дважды пропустил в концовке.
Андрей Борячук
Андрей Борячук
ФК Мариуполь

Мариуполь — Заря  3:2
Голы: Боряук, 31, 36, Зубков, 83 — Громов, 90, Кочергин, 90+3.

Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Федорчук, Быков — Демири, Игнатенко (Пихаленок, 85) — Борячук (Фомин, 69), Мишнев, Чурко (Зубков, 72) — Вакула.

Заря: Фелипе — Кабаев (Леднев, 68), Сваток, Вернидуб, Чеберко — Силас, Прийма (Арвеладзе, 45+1) — Караваев, Рафаэль (Громов, 24), Кочергин — Леонардо.

Предупреждения: Федорчук, Вакула, Быков — Силас, Прийма.

На 60-ой минуте Владислав Кочергин не забил пенальти (промах).

На 65-й минуте был удален Валерий Федорчук (повторное предупреждение).

На 79-й минуте был удален Александр Караваев (грубое нарушение).

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Теги: Мариуполь, Заря, чемпионат Украины
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